Amerikanen strijken vlag op ambassade in Afghanistan

In een gezamenlijke verklaring zeiden de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken dat stappen worden gezet om de luchthaven te beveiligen. 6000 Amerikaanse soldaten moeten de duizenden diplomaten en burgers die zich de afgelopen dag op het vliegveld verzamelden beschermen.

Ook veel Afghanen zijn naar het vliegveld gevlucht en de situatie is er chaotisch. Op sociale media is te zien hoe mensen vechten om bij vliegtuigen te komen om te worden geëvacueerd.

Bekijk ook: Taliban roepen in presidentieel paleis Kabul overwinning uit

Volgens de verklaring neemt het Amerikaanse leger de luchtverkeersleiding over. Sinds zondag vertrekken er alleen nog maar militaire vliegtuigen uit Kabul, maar het is de bedoeling dat het civiele luchtverkeer wordt hersteld.

De ambassade in Kabul was een van de grootste ter wereld. In totaal werkten meer dan 4000 mensen voor de ambassade, zowel Amerikanen als Afghanen. Vijfhonderd van hen zijn inmiddels het land uit.

Trump: Biden moet weg

Oud-president Donald Trump van de Verenigde Staten vindt dat zijn opvolger moet opstappen wegens de snelle verovering van Afghanistan door de Taliban. In een verklaring zei Trump zondag dat „het tijd is dat Joe Biden in schande aftreedt voor wat hij heeft laten gebeuren.”

Verwijzend naar de door hem aangevochten uitslag van de presidentsverkiezingen van vorig jaar, voegde hij daaraan toe: „Het zou niet moeilijk moeten zijn, want hij was toch al niet legitiem gekozen.”

Biden gaf eerder dit jaar na twintig jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan het bevel de troepen terug te trekken uit het land, waarop NAVO-partners volgden. De Taliban grepen de terugtrekking, die aan het eind van de maand voltooid moet zijn, aan om met hun razendsnelle opmars te beginnen.

Het was echter de regering van Trump die vorig jaar tijdens onderhandelingen in Doha, in Qatar, overeenstemming bereikte met de Taliban over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen.

60 landen: grenzen open

Meer dan zestig landen hebben in een gezamenlijke verklaring de Taliban opgeroepen mensen die weg willen uit Afghanistan daartoe de kans te geven. Vliegvelden en grensovergangen moeten open blijven, zodat Afghaanse en buitenlandse burgers het land kunnen verlaten.

„Zij die aan de macht zijn in Afghanistan en die de autoriteit hebben zijn verantwoordelijk - en aansprakelijk - voor de bescherming van mensenlevens en bezittingen en voor het onmiddellijke herstel van orde en veiligheid”, aldus de verklaring, die ook door Nederland is ondertekend. Andere ondertekenaars zijn onder meer de Verenigde Staten, Australië, Canada, Duitsland, Zuid-Korea en Italië.

De verklaring stelt verder dat „het Afghaanse volk het verdient om in veiligheid, zekerheid en waardigheid te leven. Wij als internationale gemeenschap staan klaar om hen te helpen.”