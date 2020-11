Agent haalt uit naar aso: ’Wat denk je dat ik hier in de regen sta te doen?’

De agent werd dinsdagavond met collega’s opgeroepen naar een ongeluk op de Midden-Brabantweg in Loon op Zand. Een 28-jarige vrouw konden ze niet meer redden. „Direct moeten we schakelen. We moeten zorgen dat de specialisten naar deze plaats kunnen komen. Zij zullen onderzoek gaan doen naar de toedracht van dit incident.”

Ondertussen proberen Rijkswaterstaat, verkeersregelaars en agenten de overige automobilisten veilig weg te loodsen. „En dan... als we, misschien wel voor de 10e keer langs jouw auto lopen omdat we alles moeten organiseren, roep je: ’Ga eens werken, man’.”

En die opmerking schiet de agent duidelijk in het verkeerde keelgat. „Wat denk je dat ik hier in de regen sta te doen? Expres de weg afgesloten houden omdat we dat leuk vinden? Ik probeer een leven te redden, ik probeer de weg vrij te maken zodat je verder kunt, ik probeer het onderzoek zo zorgvuldig mogelijk te doen, omdat de nabestaanden recht hebben om te weten wat er is gebeurd met hun geliefde. Dus sorry, als je even moet wachten. Als je nu te laat op jouw afspraak komt, als je het eten in de magnetron moet opwarmen. Maar... wees blij dat je na dit wachten gewoon verder kunt naar huis, naar jouw familie, naar jouw werk of waar dan ook heen. Denk eens na voordat je iets roept!”