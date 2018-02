ANC-top bijeen over positie president Zuma

De ingelaste bijeenkomst is maandag en gaat naar verwachting over Zuma’s vertrek. Hij is in december als partijleider aan de kant geschoven en opgevolgd door Cyril Ramaphosa (65). Die heeft naar eigen zeggen afgelopen week al „constructieve gesprekken” met Zuma gevoerd „over de transitie (naar een ander staatshoofd) en de positie van de president van de republiek.” Ramaphosa zou Zuma opvolgen.

Hoe ver het ANC is met ’het ontslag’ van Zuma is zondag niet veel duidelijker geworden toen Ramaphosa het woord voerde. Dat was op een bijeenkomst in het kader van de vieringen dit jaar van honderdste geboortedag van ANC-held Nelson Mandela (1918-2013).

Ramaphosa zei dat hij begrijpt dat de mensen dit achter de rug willen hebben. Hij zei dat het partijbestuur maandag over de overdracht van de macht praat. Maar hij zei ook dat de overdracht van de macht van Zuma aan zijn opvolger „heel voorzichtig en doelmatig” in zijn werk moet gaan. Hij zei niet wanneer Zuma opstapt. Diens ambtstermijn als president loopt halverwege 2019 af.

De vele corruptieschandalen rond Zuma en de steeds beroerder wordende economie zouden het voortbestaan van het ANC als dominerende volkspartij bedreigen.

De werkloosheid in het land van 56 miljoen inwoners blijft stijgen en het werkloosheidspercentage nadert de 27 procent. Het bruto binnenlands product was in 2016 ruim 240 miljard euro, terwijl dat vijf jaar eerder nog 325 miljard euro bedroeg. De glans gaat zo snel af van het ANC die in de parlementsverkiezingen van 2014 nog 62 procent van de stemmen behaalde. Bij gemeenteraadsverkiezingen in 2016 behaalde ze ruim 55 procent van de uitgebrachte stemmen. Volgens Zuid-Afrikaanse opiniepeilers heeft het ANC momenteel de steun van minder dan de helft van de ondervraagden.