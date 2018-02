53-jarige schrijver: ik ben zoon Prins Bernhard

Van den Boogaard (53) vertelt in een interview met NRC dat hij dit uitsluitend baseert op wat zijn moeder hem heeft verteld. „Waarom zou ze iets verzonnen hebben wat ik aan niemand mocht vertellen? Zo’n verschrikkelijk geheim dat voor een kind niet alleen te dragen is.”

Het boek ’Kindsoldaat’, geschreven door Van den Boogaard, omvat bijna een eeuw familiegeschiedenis geuit in losse herinneringen en flarden van verhalen. De roman is deels fictie maar bevat volgens de schrijver ook veel elementen die waar zijn. Hij, Oscar van den Boogaard, is de zoon van Prins Bernhard.

In zijn boek schrijft hij dat zijn moeder halverwege de jaren 50 in contact kwam met de koninklijke familie. Juliana nodigde haar - zo zegt de schrijver - zelfs uit om mee te gaan op skivakantie. De vader van Den Boogaard was een bekende van de prins. Volgens Oscar hadden zijn ouders een slecht huwelijk en was hij ongeveer 13 jaar oud toen zijn ouders uit elkaar gingen en zijn vader naar Suriname vertrok.

Bekentenis

Kort na de scheiding werd de moeder van Oscar uitgenodigd op het paleis. Oscar ging mee. De schrijver vertelt zich te herinneren dat ze die dag werd onthaald als een ’verloren dochter’. Toen Oscar Prins Bernhard ontmoette op het feest, bleek bovendien dat de Prins zijn leven op afstand had gevolgd. Aldus de schrijver.

Op de terugweg van het feest, was zijn moeder erg overstuur. Ze zette de auto langs de kant van de weg en zei huilend: „Oscar, Bernhard is jouw vader”. Volgens Van den Boogaard kregen zijn moeder en de prins halverwege de jaren 50 een verhouding en uiteindelijk werd zijn moeder door de entourage van de prins aan de man gekoppeld, waarvan ze uiteindelijk scheidde.

Verweking

De schrijver heeft het grote geheim weten te verwerken door het boek te schrijven. „Eindelijk heb ik het geheim dat mijn leven heeft bepaald, geopenbaard”, aldus de schrijver in het interview met het NRC. Hij wilde het niet eerder naar buiten brengen om zijn ’vader’ te beschermen. Hij zegt blij te zijn dat zijn moeder hem heeft betrokken in haar geheim. Zijn beide ouders zijn nu overleden. „Ik zou niemand anders willen zijn dan wie ik ben”.

RVD

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat in een reactie aan het NRC weten dat er op basis van de informatie waarover zij beschikken, er geen enkele aanwijzing is om te zeggen dat Oscar van den Boogaard de zoon is van Prins Bernhard. Bernhard heeft in de Volkskrant gesproken over buitenechtelijke kinderen, maar nog nooit eerder ging het over een buitenechtelijke zoon.

Ook over het contact met de moeder van Van den Boogaard en de Koninklijke familie is niets bekend en van de ontmoeting tussen Bernhard en de toen jonge schrijver, zijn geen aanwijzingen gevonden. Aldus de RVD in het NRC.