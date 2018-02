Flat ontruimd in Venlo na explosie, bewoner zwaargewond

Venlo - De brandweer in Venlo heeft een flatgebouw aan de Harry Meijerstraat ontruimd na een explosie in een woning op de derde etage. De bewoner van het appartement is zwaargewond overgebracht naar het brandwondencentrum in Aken. Na de explosie brak een korte brand uit. Zeven mensen, onder wie enkele agenten, zijn door medisch personeel onderzocht, omdat ze rook hadden ingeademd.