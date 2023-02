Oranjes leren op Curaçao over slavernijverleden: ’Dat snapten de plantagehouders niet!’

„Het is geen dreigement!”, zegt het hoofd beveiliging bij binnenkomst tegen het journalistencorps. Toch doet zijn toon dat wel vermoeden als hij instructies geeft over de procedure als het koninklijke trio arriveert. Rond het Tula museum hangt deze ochtend een wat beladen sfeer. In de fabelachtig mooie wildernis in het westen van Curaçao is de komst van de Oranjes een statige aangelegenheid. Want hier wordt de opstand van de slaven onder leiding van vrijheidsstrijder Tula herdacht.

Als Willem-Alexander met zijn vrouw en dochter arriveert, staat zijn gezicht dan ook serieus. Hier geen Oranjefans met Nederlandse vlaggetjes, maar plechtigheid. Een soort processie volgt, met mensen in kleren en hoeden die de toenmalige kleding van slaven moeten symboliseren. Een van hen blaast op een stierenhoorn terwijl ze het museum binnengaan.

Na een korte rondleiding neemt het trio plaats op een ruime veranda en volgt de inleiding op de voorstelling. „We staan met trots op de schouders van onze voorouders”, zegt de spreekstalmeester. „Viva Tula!” Applaus volgt, met Máxima even spiedend naar haar man om te kijken hoe uitbundig het mag zijn.

Dat snapten ze niet

En dan begint het optreden. Het paar ziet onder begeleiding van opzwepende trommelmuziek een acteur zijn keten afrukken en tegen de muur gooien. Een dramatische dans volgt. Een andere acteur legt uit hoe alle mensen vrij horen te zijn. „Dat snapten de Nederlandse en de Joodse plantagehouders nog niet!” De Oranjes proberen neutraal te kijken. Aan de koning wordt de oproep gedaan om ’de stilte te doorbreken’ en op 1 juli excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Applaus klinkt. Willem-Alexander knikt.

Even later ontmoeten ze in het museum een aantal nazaten van tot slaaf gemaakten. Sommigen van hen zijn op leeftijd. Freddy vertelt hoe zijn grootvader vlak na afschaffing van de slavernij geboren werd. Zijn gezin mocht op de plantage blijven wonen, maar moest daarvoor in ruil nog steeds een paar dagen per week gratis werken. Zo was de afschaffing in naam wel een feit, maar de realiteit minder rooskleurig. Naast hem zit Ernestina, die vertelt over hoe na de slavernij-stop het water op de plantage nog steeds gereserveerd bleef voor de plantagehouder. Haar familie moest elders naar water op zoek. Dit hele systeem stopte pas in 1975. Er is nog veel meer te vertellen, maar er wordt al op de deur geklopt: het volgende onderdeel wacht. Maar Amalia is zo ver nog niet. Ik wil het verhaal graag afhoren, zegt de prinses. Haar vader en moeder ook. De koning gebaart om uitstel en zegt: zíj hebben de klok; wíj hebben de tijd.

Ⓒ ANP / Robin Utrecht

