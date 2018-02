Iran bevestigt dood opgepakte activist

Een vrijgegeven familiefoto van de Iraans-Canadese activist. Ⓒ AFP

TEHERAN - Een Iraans-Canadese activist heeft zich in gevangenschap van het leven beroofd. Dat zei een aanklager in de Iraanse hoofdstad Teheran, nadat de zoon van Kavous Seyed-Emami via Twitter melding had gemaakt van de dood van zijn vader.