Laatste horde in VS genomen voor coronavaccin kinderen vanaf 5 jaar

Premium Buitenland

Nieuwe studie naar besmettelijkheid gevaccineerden: ’Slecht nieuws voor wie dacht dat we corona de wereld uit gingen helpen’

Een nieuwe studie, gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet, heeft onderzoek gedaan naar de besmettelijkheid van gevaccineerden en de dalende bescherming van de vaccins. „Dit is slecht nieuws als je denkt aan het scenario dat we corona gingen temmen en de wereld uit gingen helpen”, zegt de...