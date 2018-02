Forum voor Democratie mailt leden na opzeggingen

Baudet zoomt onder andere in op de uitspraken van Yernaz Ramautarsing de nummer twee in Amsterdam van Forum voor Democratie (FvD). In een interview trekt de FvD’er een vergelijking tussen rassen en intellect. Het kwam hem op felle kritiek te staan.

D66-Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) vindt dat de partij hiermee ’de kernwaarden van onze democratie bedreigt’. Ook bij anderen klinkt felle kritiek. Ze vinden de uitspraak racistisch.

Baudet zegt in zijn mail aan de leden nu dat hij het interview ’niet handig’ vindt. „Maar discriminerend en racistisch’ is het volgens hem niet.

Na de uitspraken van Ollongren heeft FvD aangifte tegen haar gedaan wegens smaad en laster. „Wij merken sinds de uitlatingen dat het klimaat danig is verhard en ook de veiligheidsmaatregelen moesten verder worden aangescherpt.”

Opzeggingen

Baudet baalt ervan dat juist tijdens de onstuimige week prominente partijleden hun lidmaatschap opzegden. Volgens hem gaat het inmiddels om twintig voormalig FvD’ers. Hij stelt dat er ruim 500 nieuwe leden zijn bij gekomen.

De kritische leden zwaaiden om verschillende redenen af. Sommigen gingen de uitspraken van Ramautarsing te ver, veel anderen laken het gebrek aan partijdemocratie binnen FvD.

In de mail laat Baudet echter weten geenszins van plan te zijn de luiken open te gooien en wijzigingen in de partijstructuur aan te brengen. „In deze fase - waarin we zo’n duizelingwekkende groei meemaken - is het een slecht idee om de bestuurssamenstelling en de partijorganisatie ingrijpend te wijzigen.”