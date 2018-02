Zus Kim Jong-un beëindigt bezoek Winterspelen

Het bezoek van Kim Yo-jong was bijzonder: het was de eerste keer sinds de Koreaanse Oorlog in de jaren vijftig dat een lid van de Noord-Koreaanse regerende dynastie afreisde naar het zuiden. Ze bracht tijdens het bezoek een boodschap van haar broer over aan president Moon Jae-in, die een uitnodiging kreeg om Kim Jong-un te bezoeken.

Analisten vermoeden dat de Noord-Koreaanse toenadering is bedoeld om een wig te drijven tussen Seoul en Washington. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence benadrukte bij zijn vertrek uit Zuid-Korea dat de bondgenoten nog steeds op één lijn zitten over de aanpak van Pyongyang.