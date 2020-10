Gewapend duo bindt Rotterdamse bewoners vast bij overval

De daders zijn nog altijd voortvluchtig en de politie zoekt dan ook getuigen. Vier mensen die op het moment van de beroving binnen waren, werden vastgebonden. „Na enig moment verlieten zij weer de woning en vertrokken zij in onbekende richting met een grijze stationwagen waarvan in het kenteken de letter Z voorkwam.”

Een van de bewoners (40 jaar) wist zich te bevrijden door vanaf een balkon naar beneden te springen. „Deze man raakte bij de overval en of de val gewond aan zijn gezicht. De drie andere betrokkenen (32, 52 en 54 jaar oud) werden opgevangen door de politie.”

Voortvluchtig

Van de twee daders weet de politie alleen dat het om twee mannen gaat van tussen de 30-35 jaar oud. Beiden waren in het zwart gekleed. Het is onduidelijk of de twee iets buit hebben gemaakt.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952