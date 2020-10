Was bijeenkomst in rozentuin van Witte Huis een superspread-event?

Op 26 september verzamelden zich ruim 150 gasten in de Rose Garden om te zien hoe president Donald Trump zijn kandidaat voor het Hooggerechtshof aan te kondigen, na het overlijden van rechter Ruth Bader Ginsburg. Ⓒ Hollandse Hoogte

WASHINGTON - Donald Trump ligt in het ziekenhuis nadat bekend werd dat hij besmet is met het coronavirus. En dat in een week waarin de Amerikaanse president niet alleen een debat met zijn rivaal Joe Biden had, maar ook campagnebijeenkomsten en ontmoetingen met tal van stafleden, sponsors en aanhangers. Kan de besmetting worden teruggeleid naar een evenement in de Rose Garden van het Witte Huis? Trump stelde daar vorige week zaterdag Amy Coney Barret voor als nieuwe rechter voor het Hooggerechtshof.