Australiër ontsnapt met aan elkaar geknoopte lakens uit quarantaine-hotel

Maar die heeft hij niet genomen, want Miles ontsnapte door zich van vier verdiepingen hoog langs de lakens naar de vrijheid te laten zakken. Die duurde echter maar 8 uur, want de politie spoorde hem in de voorstad Mount Lawley op en bracht hem naar een echte gevangenis. Hij is negatief getest op het coronavirus, maar moet nu tot begin augustus de cel in omdat de officiële quarantaine van twee weken dan verloopt.

Veroordeling

Hij is dinsdag via een beeldverbinding aan een rechter voorgeleid en wordt beschuldigd van het niet opvolgen van officiële verordeningen en het geven van valse informatie aan de autoriteiten. Als de quarantainetijd voorbij is kan hij weer in persoon voor de rechter verschijnen.