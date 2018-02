Vrouw dagenlang vast in badkuip

Twee agenten namen na de melding poolshoogte in de woning van de vrouw in Aveley. Ze hoorden het slachtoffer daar om hulp roepen. „Ze vertelde ons dat ze mogelijk al drie dagen vastzat in het bad”, meldde de politie in Essex zondag.

De politie prees het alerte optreden van de buurvrouw. Zij had zich deze week gerealiseerd dat de tachtiger haar deur niet meer opende voor de postbode. Ook bleven de gordijnen dicht. De hulpdiensten hebben het slachtoffer overgebracht naar het ziekenhuis. Over haar toestand is niets bekendgemaakt.