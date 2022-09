’Elizabeth is een bindende factor in ons land, dat hebben we nodig’

Iemand heft voorzichtig het God save the Queen aan. Honderden omstanders volgen, maar schuchter. Dit is geen moment van uitbundigheid. Maar het ingetogen gezongen volkslied is een uiting van het respect dat vrijwel iedereen voelt voor de overleden vorstin. Het is emotioneel, zegt een Italiaanse toeriste die niets heeft met Elizabeth, maar desondanks haar tranen niet kan bedwingen. „Het is mooi om dit mee te maken’, zegt ze.

Sarah staat er dan al een tijdje. Ze heeft haar vriend Henry gebeld om bij Buckingham Palace samen te komen. Hij is wat verbaasd over de drukte. Henry is waarschijnlijk een van de weinige Britten die het nieuws over de verslechterende gezondheid van de koningin niet heeft gevolgd. „Ik had het druk met besprekingen.” Maar hij begrijpt dat dit een moment is om bij elkaar te komen. Liefdevol omarmt Henry zijn vriendin die bloemen heeft meegenomen met een brief aan de koningin. Het is enkele minuten voor het overlijden bekend wordt gemaakt, ze beseft dat het niet lang meer zal duren.

„Ik kan niet zeggen dat ik een enorme royalist ben”, zegt Sarah, „maar ik heb een enorm respect voor koningin Elizabeth. Ze is een bindende factor in ons land. Dat hebben we nodig. Haar overlijden komt op een moment dat de spanningen in het land weer oplopen. Ik vraag me af of we de problemen wel zonder haar kunnen oplossen.”

Het is opvallend hoeveel jongeren hier aanwezig zijn. Een vriendengroep van 19-jarigen heeft ook niets dan lof voor Elizabeth. „Maar nu gaat het helemaal mis met het koningshuis”, verzekert Gabe. De tiener is jaren na de dood van prinses Diana geboren, maar heeft het ’koning’ Charles, hij spreekt de titel met aanhalingstekens uit, nog niet vergeven. Hij heeft al zijn koninklijke kennis van de televisieserie The Crown, legt hij uit. Met zijn kennissen Evelyn en Lucy discussieert hij over de vraag wie ze het liefst op de troon zouden zien. Ze zijn het eens over Harry en Meghan. „Dat zou wel bijzonder zijn”, zegt Lucy.

Bloemenzee

De regen stopt weer. Het afgesloten plein voor Buckingham Palace vult zich met nog meer mensen. Het heeft er alle schijn van dat mensen proberen de bloemenzee die verscheen na het overlijden van prinses Diana, afgelopen week 25 jaar geleden, te evenaren.

Er verschijnt een regenboog boven Buckingham Palace, waar mensen samenkomen om te rouwen. Ⓒ ANP/EPA

De vlag hangt halfstok. Bushokjes worden een half uur na de aankondiging van het overlijden al opgesierd met een statige foto van de overleden koningin. En dan klinken er ineens twee kraakheldere Nederlandse stemmen. Amber en Naima uit het Brabantse Breda waren pas enkele uren in Londen voor een korte vakantie, toen ze van het overlijden hoorden. Dat wilden ze meemaken. „Heel indrukwekkend hier”, aldus Naima. Ze beseffen dat hun bezoek de komende dagen in het teken zal staan van de overleden vorstin. „Maar dat maakt het juist heel bijzonder”, zegt Amber.