Ambtenaar legt functie neer na duur snoepreisje

Tijdens deze tocht wordt er onder leiding van een bedoeïenengids door de woestijn gewandeld en worden er meditatieve en ’energetische’ oefeningen gedaan.

Omstreden declaratie

Dat Bloem deze reis kon declareren bij haar werkgever is omstreden. Als gemeentesecretaris ziet ze onder andere toe op de declaraties van de ondernemingsraad.

ZIE OOK: Heemskerk gaf meer dan vier ton uit aan 'spirituele cursussen' tijdens bezuinigingen

Ze besloot onlangs het inhuren van een externe adviseur voor 14.500 euro af te wijzen omdat dit te duur zou zijn.

’Niet meer wezen werken’

De gemeente Heemskerk wil niet zeggen of het vertrek van Bloem vrijwillig is of dat het iets met de ’bezinningstocht’ te maken heeft. Volgens bronnen van het Noordhollands Dagblad is de gemeentesecretaris sinds haar reis naar Marokko niet meer op haar werk geweest.