Veel kerken zullen zondag leeg blijven.

Vaak knarsetandend perken de kerken hun diensten in. Een alternatief voor een echte samenkomst vormt de kerkomroep. Daar is het alle hens aan dek, want met een vertienvoudiging van de luisteraars kraakt de techniek in haar voegen. „Wij vinden dit best spannend.”