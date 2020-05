’Vergassing biomassa beter dan houtstook’

„Het is gewoon veel efficiënter om biomassa te vergassen en het gas te gebruiken in ons bestaande gasleidingnetwerk”, stelt Derk Jansen, een onafhankelijk specialist voor stadsverwarming. Het gaat om een proces van ’superkritisch vergassen’ waarbij biomassa op hoge temperatuur wordt afgebroken en omgezet in hoogcalorisch gas.

Dit heeft volgens Jansen meer zin dan ons gasleidingnetwerk te slopen, warmtenetten te moeten aanleggen en vervolgens scheepsladingen geïmporteerde houtpellets te verstoken voor stadsverwarming. ,,Daarmee lijd je enorme verliezen, tot wel 30 tot 55 procent van alle beschikbare energie.”

Jansen is blij dat het PBL erkent dat vergassing gepaard gaat met minder energieverlies dan houtstook, ook al vent het groene planbureau dit ene feit niet uit in de conclusies van het rapport. Die komen erop neer dat Nederland in een klimaatneutrale toekomst niet kan zonder het gebruik van biomassa. Het rapport werd geschreven in opdracht van het kabinet.

’Hout is domme keuze’

Jildert Huitema, fel tegenstander van de bouw van een biomassacentrales in Diemen voor de stadsverwarming in Amsterdam, is eveneens blij met de passage over vergassing uit het rapport. Hij ziet het als extra argument om de inwerkingtreding van de grootschalige houtstook door Nuon/Vattenfall bij Diemen tegen te houden. „Hout verstoken voor warmtenetten blijkt gewoon een hele domme keuze.”

Het PBL bevestigt dat de overheid meer aandacht moet hebben voor luchtkwaliteit en gezondheidseffecten als het binnenkort een ’duurzaamheidskader’ vaststelt over biomassa. Ook blijkt uit het onderzoek van het planbureau dat de biodiversiteit in het geding is bij grootschalige houtkap in het buitenland.

Het PBL zegt geen hard bewijs te hebben dat volledige boomstammen in de ovens van biomassacentrales worden opgestookt, in plaats van alleen resthout. Huitema vindt dat onbegrijpelijk. „Er is genoeg bewijs dat hele bomen worden gebruikt voor het maken van pellets. Sterker, de definitie van ’resthout’ van Enviva, één van de grootste aanbieders van biomassa in de VS, is alles met een kleinere diameter dan 36 centimeter. Dat zijn bomen van heel wat jaren oud.”