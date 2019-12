Nederlandse pedofiel gaat in Engeland opnieuw de fout in

Een woordvoerder van de politie in Derbyshire laat aan het AD weten dat het kind tussen de 13 en 15 jaar oud is.

B. werd eind 2008 in Nederland veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één voorwaardelijk. Hij mocht de zitting van het hoger beroep dat hij aanspande in vrijheid afwachten en vluchtte naar de Filipijnen. Daar werd hij opgespoord door misdaadverslaggever John van den Heuvel voor het tv-programma ’Op de vlucht’. Hij moest zijn straf in Nederland alsnog uitzitten, omdat hij op de Filipijnen ook voor de rechter moest verschijnen, bij gebrek aan bewijs werd vrijgesproken en vervolgens het land werd uitgezet.

B. ging na zijn vrijlating aan de slag als vrachtwagenchauffeur. Een woordvoerder van het transportbedrijf waar hij werkte laat weten: „We zijn vreselijk geschrokken. Toen ik op internet las met wie ik eigenlijk te maken had, liepen de koude rillingen over mijn rug. Ik had geen idee. Deze man moet gestopt worden.”

B. verschijnt op 6 januari voor de rechter, tot die tijd blijft hij vastzitten.