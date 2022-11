Europarlementariër: ’We slaapwandelen richting een nieuwe migratiecrisis’

De Europese migratiecrisis van 2015 heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat de buitengrenzen zo lek als een mandje zijn en de Dublinverordening (land van aankomst neemt asielverzoek in behandeling) niet werkt. De situatie zorgde voor chaos en levensgevaarlijke mensensmokkel.

De Europese Commissie reageerde vastbesloten: dit nooit weer. Tot twee keer toe is een ’migratie- en asielpact’ gelanceerd om het hoofdpijndossier vlot te trekken. Aan alles is gedacht: screening aan de buitengrenzen, terugkeer en spreiding van asielzoekers. Maar het Brusselse plan ligt al jaren stof te happen.

Lidstaten te verdeeld

EU-lidstaten zijn te verdeeld om het over alles eens te worden. De landen gaven wel groen licht voor enkele onderdelen van het plan. Zoals screening aan de buitengrenzen: een economische migrant kan dan bij aankomst in Italië al te horen krijgen dan een reisje naar Nederland voor een asielaanvraag kansloos is.

Maar om hier een Europese wet van te maken is eerst groen licht nodig van het Europees Parlement. En daar willen ze pas een eindoordeel vellen als alle onderdelen van het migratie- en asielpact zijn goedgekeurd door de lidstaten (Raad van de EU). Ondertussen probeert de Europese Commissie met noodverbandjes de instroom te beperken. Tegelijkertijd weigert Brussel om grenshekken te financieren en harde maatregelen te nemen richting landen die niet meewerken aan het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Bekijk ook: Immigratiecrisis weer bovenaan Europese agenda

’We kunnen niet meer wachten’

Cynisch genoeg lijkt de EU-bureaucratie nu langzaam in beweging te komen nu de aantallen migranten weer fors toenemen en nieuwe Europese crisis dreigt. De crisis die men juist had willen voorkomen. In het Europees Parlement proberen Nederlandse Europarlementariërs samen met collega’s uit andere landen de druk op te voeren om een einde te maken aan de halsstarrige opstelling van hun eigen politieke arena.

„We kunnen niet wachten tot 2024 met het boeken van echte resultaten”, zegt VVD-delegatieleider Malik Azmani. „Onze burgers verwachten dat we het onder controle hebben.” Volgens CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers moet het parlement snel het migratiepact afronden: „Het is tijd om daadkracht te tonen.”

Maar ter linkerzijde vinden veel politici vooral dat er eerst meer moet worden gedaan aan het redden van migranten op zee. D66-Europarlementarier Sophie in ’t Veld stoort zich aan het taalgebruik in migratiedebat: „We moeten minder apocalyptisch zijn. Xenofobische retoriek zorgt niet voor een oplossing, het zorgt voor meer polarisering. Migratie is er altijd geweest en zal er altijd blijven. ”

EU-migratieministers komen vrijdag naar Brussel voor spoedberaad over het toenemende aantal migranten.