EOD vindt ’unieke’ granaat uit Tweede Wereldoorlog in Breda

Het gaat om een zogenoemde exercitiegranaat. Hiermee oefenden de Duitsers het laden en afvuren van een granaat. Hij bevat geen springstof. „Er zit een oogje aan. Zo kon de granaat makkelijk weer uit de pijp getrokken worden, waarmee granaten werden afgevuurd”, vertelt een woordvoerder van de EOD.

De ’echte’ variant is de brisantgranaat. „Die komen we bijna op dagelijkse basis tegen”, zegt hij. „Maar daar werden miljoenen van gemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Dit item heb ik in de vijftien jaar dat ik hier werk nog nooit aangetroffen.”

Jaarlijks krijgt de EOD zo’n 2500 meldingen. Het is goed dat de bouwvakkers de politie belden, vindt de zegsman „Aan de buitenkant is niet te zien of het een echte granaat is of niet. Dat kon ons onderzoek wel uitwijzen.”

De collectie van de EOD is bedoeld voor trainingsdoeleinden. „Mensen in opleiding moeten dan proberen verschillende granaten te identificeren.” De collectie is niet openbaar.