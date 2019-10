Nieuwe rakettest van Noord-Korea

Ⓒ AFP

SEOUL - Noord-Korea heeft donderdag vermoedelijk een nieuwe rakettest uitgevoerd. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat een projectiel richting de Japanse Zee is geschoten. Wat het regime in Pyongyang precies heeft afgevuurd is niet bekend. Het Zuid-Koreaanse leger houdt de situatie nauwlettend in de gaten, laat het in een verklaring weten.