Ministerie wil twintig Nederlanders uit Wuhan evacueren

Het ministerie overlegt met andere EU-lidstaten en de Chinese autoriteiten over het vertrek van de Nederlanders. Ze zijn deze ochtend per brief op de hoogte gesteld door de ambassade in Peking. Het is niet bekend of ook alle Nederlanders de stad willen verlaten.

De evacuatieplannen gelden voor de hele provincie Hubei, maar alle bij de ambassade geregistreerde Nederlanders bevinden zich in Wuhan. Die provinciehoofdstad is het epicentrum van een virusuitbraak die inmiddels aan tachtig mensen het leven heeft gekost.

Of de Nederlanders worden getest op het dragen van het virus voordat ze worden geëvacueerd, is nog onduidelijk. Evenmin staat vast of ze kunnen terugkeren naar huis of naar een ander Europees land. „We houden nu alle opties open”, laat Buitenlandse Zaken weten.

Grootste struikelblok is allereerst het reisverbod dat China voor de provincie Hubei heeft opgelegd. Nederland overlegt daarom in samenspraak met andere Europese landen met de Chinese overheid of aan dat reisverbod een mouw is te passen. Eén van de opties is om landgenoten met een eigen vliegtuig, bijvoorbeeld van Defensie, terug te halen.

Frankrijk kondigde eerder al aan honderden burgers te willen evacueren. Ook Spanje en Groot-Brittannië halen hun burgers terug, maakten ze maandag bekend. Verder werken onder meer de Verenigde Staten, Japan en Rusland aan evacuaties van hun landgenoten.

In Wuhan werd in december voor het eerst een nieuw coronavirus aangetroffen dat inmiddels meer dan 2800 mensen heeft geïnfecteerd in China en daarbuiten, ongeveer de helft daarvan in Hubei. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, liggen in de provincie het openbaar vervoer en het vliegverkeer stil en zijn snelwegen geblokkeerd.

