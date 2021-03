Rechtbank België: overheid moet alle coronamaatregelen opheffen

Dat bevestigt de Liga van de Rechten van de Mens en het ministerie van Binnenlandse Zaken aan Vlaamse media.

De aanklagers vechtten onder meer het systeem van de ministeriële besluiten aan, waarbij de federale regering zonder inspraak van het parlement volop coronamaatregelen invoert.

Wet na treinramp

De huidige coronamaatregelen zijn gebaseerd op de Wet op de Civiele veiligheid uit 2007 en twee andere wetten. Die wet kwam er toendertijd na een treinramp in Ghislenglien om snel te kunnen optreden na dit soort rampen. Maar de kortgedingrechter heeft nu besloten dat die wetten niet kunnen dienen als basis voor de ministeriële besluiten.

„De rechter oordeelt dat het legaliteitsbeginsel is geschonden omdat de huidige manier van werken niet voorzienbaar genoeg is”, zegt Kati Verstrepen van de Liga voor de Mensenrechten.

Tegen het besluit is nog beroep mogelijk. Het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken zou het vonnis aan het bestuderen zijn.

Nederland

In Nederland kwam het tot een soortgelijke uitspraak van een voorzieningsrechter in Den Haag. Die besloot dat de avondklok van tafel moest. Die was namelijk gestoeld op een noodtoestandswet. Onterecht, oordeelde de rechter. De maatregel moest direct van tafel. Razendsnel werd toen het verzoek tot een hoger beroep gehonoreerd waardoor de overheid tóch geen concessies hoefde doen. Later werd de avondklok alsnog via een juridisch acceptabele manier door de Tweede Kamer goedgekeurd.