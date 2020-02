Basisschool in Amsterdam dicht door leerlingen- en lerarentekort

De Linnaeusschool in Amsterdam-Oost moet de deuren noodgedwongen gaan sluiten. Ⓒ Google Maps

AMSTERDAM - Opnieuw moet een basisschool in Amsterdam de deuren sluiten. De Linnaeusschool in Oost houdt op te bestaan vanwege een combinatie van te weinig leerlingen en het lerarentekort. Het is de vierde school in de hoofdstad die dit schooljaar dichtgaat, bevestigt een woordvoerder van onderwijswethouder Marjolein Moorman.