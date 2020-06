Tegensputterende aanklager alsnog ontslagen na Trump-onderzoek

Trump zelf zegt dat hij niet betrokken was bij het ontslag en dat het een zaak is van het ministerie. De verklaring van het ministerie kwam een dag nadat dit departement had aangekondigd Berman te vervangen door een andere openbaar aanklager.

Districtsofficier Berman verklaarde daarop dat hij niet was afgetreden en dat hij niet van plan was zijn functie neer te leggen. Hij liet weten dat de onderzoeken van zijn kantoor zonder uitstel of onderbreking zullen doorgaan, totdat de kandidaat die door Trump naar voren is geschoven door het parlement wordt bevestigd.

Het ministerie sloeg keihard terug: „Met uw verklaring van gisteravond heeft u het publieke spektakel verkozen boven de openbare dienst.”

Reputatie

Sinds Berman in januari 2018 werd benoemd, schuwde hij het niet om invloedrijke figuren rondom Trump aan te pakken. Hij hield toezicht op de vervolging van Michael Cohen, de voormalige persoonlijke advocaat van Trump, klaagde twee Giuliani-medewerkers aan en lanceerde een onderzoek naar Giuliani in verband met zijn pogingen politieke tegenstanders van Trump te beschadigen.

