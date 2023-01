Premium Het beste van De Telegraaf

In Oekraïne omgekomen ex-Navy Seal (35) vocht op eigen initiatief

Door Fadime Demir Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images/iStockphoto

De voormalige Amerikaanse Navy Seal Daniel W. Swift (35) die afgelopen woensdag 18 januari overleed toen de Oekraïense eenheid waarmee hij vocht onder Russische aanval kwam te staan, is officieel de zesde Amerikaan die aan het Oekraïense front is gesneuveld. Officiële cijfers van buitenlanders aan het front zijn er niet. Eind april 2022 publiceerde het pro-Russische Telegram-account Rybar een lijst met 700 namen van buitenlandse ’huurlingen’ die toen in Oekraïne zouden vechten.