Politie vindt kalasjnikov onder keukenblok in Rotterdam

De woning werd onderheven aan een controle nadat de politie was gemeld dat er drugs werd gedeald. De politie vond inderdaad drugs en besloot de woning verder te doorzoeken.

In het keukenblok werd de kalasjnikov gevonden. In de bank zat het geld, 5000 euro, verstopt. Ook zat er een vuurwapen en munitie tussen de kussens van het zitmeubel.

Ook werd er in het huis een drugspers en een stempel aangetroffen.

Een 30-jarige vrouw was in de woning aanwezig en is aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit en drugshandel. Een dag later is een 30-jarige man opgepakt die ook met de zaak te maken zou hebben. Beiden zitten nog vast.