COA plaatst bewakingscamera’s bij ’asielhotel’ Albergen

De politie meldde dinsdag dat de brand die maandagochtend werd ontdekt bij het ’asielhotel’ is aangestoken. Er zijn sporen van brandstichting aangetroffen. De brand in een bosschage op het terrein richtte geen grote schade aan. Er is volgens de politie nog geen verdachte gearresteerd.

Het hotel in Albergen is gekocht door het COA om er een asielzoekerscentrum van het maken. De voormalige eigenaresse van het gebouw verloor maandag een kort geding waarin ze de verkoop probeerde terug te draaien. De koopovereenkomst is nu gesloten. Het COA hoopt eind september de eerste asielzoekers in het voormalige hotel te huisvesten.

In het Twentse dorp is groot verzet tegen de komst van het azc. De politie pakte vorige week een 26-jarige man uit het naburige Denekamp op die op Facebook opriep om „de boel in brand te steken.” Deze man kreeg een strafbeschikking en moet een taakstraf van 40 uur uitvoeren. Op sociale media zijn nog veel meer oproepen tot vernieling verschenen. De politie houdt de zaak in de gaten, aldus een woordvoerder.