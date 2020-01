Stelletjes die ’babytaal’ met elkaar spreken hebben meer seks

Ⓒ Hollandse Hogte

Amsterdam - Praat jij soms met een hoog, schattig stemmetje tegen je partner? Gebruiken jullie onderling woordjes of uitdrukkingen die niemand anders begrijpt? Dan ben je lekker bezig. Wie ’babytaal’ spreekt, is gelukkiger in zijn of haar relatie, kust en knuffelt vaker en heeft meer seks.