KNMI: zware windstoten, code geel in noorden van het land

In de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en in het Waddengebied komen windstoten voor van tussen de 75 en 90 kilometer per uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden.

Volgens de weerdienst neemt de wind in de loop van de avond weer af. Vanaf maandag worden opnieuw zware windstoten verwacht, vooral langs de Nederlandse kust in Zeeland en Zuid-Holland.