Veel schade in noorden van het land, maandag storm Corrie op komst

Vanaf maandagochtend vroeg komen er in de kustprovincies zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur, in de kustgebieden tot 100 kilometer per uur en vlak aan zee tot ongeveer 110 kilometer per uur. In de loop van de ochtend komen ook elders in het land zware windstoten voor. De wind neemt later in de middag weer geleidelijk af. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder van de windstoten ondervinden.

Voor zondag is er geen waarschuwing afgegeven.

Bij de veiligheidsregio’s in Groningen en Friesland komen nog veel meldingen binnen over ontstane stormschade. In Groningen is de N370 afgesloten vanwege loshangende panelen bij het gebouw van de Gasunie. Het KNMI gaf zaterdagmiddag code geel af voor het noorden van Nederland vanwege zware windstoten.

In Groningen ging het volgens een woordvoerder om „zo’n tien tot twintig meldingen”, met name over omgevallen bomen en schade aan huizen. In de meeste gevallen dreigde er geen acuut gevaar, behalve bij het gebouw van de Gasunie in de stad Groningen. Een aantal panelen is van het gebouw afgewaaid en er hangen er een paar los. Dat zorgt volgens de woordvoerder voor zo’n gevaarlijke situatie dat samen met Rijkswaterstaat en de politie is besloten de N370 tussen Hoogkerk en Groningen aan beide kanten af te sluiten, net als wat andere wegen rond het gebouw. De wegen blijven in ieder geval tot zondagmorgen gestremd, aldus Rijkswaterstaat.

In het Groningse Sappemeer is een stuk dakrand van een appartementencomplex aan de Parklaan los gewaaid.

Op de Floresstraat in Groningen is een grote, dikke boom omgewaaid. De boom heeft een voetbalkooi geraakt, waardoor er nu forse schade is ontstaan.

Twente en Drenthe

Ook de brandweer in Twente meldde dat het „behoorlijk waait in de regio” en in Drenthe was de storm ook te merken. „Op dit moment komen zware windstoten voor in Drenthe. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden”, meldde de veiligheidsregio eerder op zaterdag. Ook daar werd schade gemeld door de windstoten.

Aan het Nijend in Anderen is een achtergevel uit een boerderij gewaaid. Niemand raakte gewond.

Aan het Nijend in Anderen is een achtergevel uit een boerderij gewaaid.

In Hoogeveen stortte een muur van een pand aan Alteveerstraat in nadat de schutting van het dakterras door windvlaag afknapte.

De noordelijke veiligheidsregio’s waarschuwden via Twitter om bij acuut gevaar 112 te bellen. Als er geen spoed was, kon de gemeente worden gebeld.

Code geel is inmiddels opgeheven. Vanaf maandag worden opnieuw zware windstoten verwacht, vooral langs de Nederlandse kust in Zeeland en Zuid-Holland.