Kans op oorloggroeit

F-16’s van de IAF staan klaar om toe te slaan als Iran opnieuw Israëls rode lijnen overschrijdt. Ⓒ Foto Getty Images

TEL AVIV - Israël en Iran zijn voor het eerst openlijk en direct de confrontatie met elkaar aangegaan. De twee landen voerden jarenlang een kat-en-muisspel in Syrië, maar met de militaire acties van afgelopen weekeinde is die schaduwoorlog vol in de schijnwerpers gekomen. Een levensgevaarlijke escalatie dreigt.