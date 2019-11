Motief voor moord op zoon Duitse oud-president onduidelijk

De arts Von Weizsäcker hield een medische lezing in een Berlijnse privékliniek, toen de man, die in het publiek zat, op hem afstormde en hem stak met een mes. De 59-jarige arts overleed ter plekke.

De lezing werd bijgewoond door ongeveer vijftien gasten en personeel van de kliniek. Een 33-jarige politieman die buiten dienst toevallig ook in het publiek zat, raakte zwaargewond toen hij tussenbeide sprong.

Duitsland is geschokt door de moord op de zoon van de oude president Richard von Weizsäcker (archieffoto) Ⓒ Hollandse Hoogte

De politie deed huiszoeking in de woning van de dader. Daarbij zou niets bijzonders zijn aangetroffen. De dader is niet bekend bij de politie. Hij zou kampen met psychische problemen.

Von Weizsäcker was sinds 2005 chef-arts van een afdeling in de Schlosspark-kliniek in Berlijn. Zijn vader, Richard von Weizsäcker, was van 1984 tot en met 1994 president van Duitsland. Hij overleed in 2015.