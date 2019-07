NVWA: ’Neem geen planten mee van vakantie’

De bacterie komt voor in ongeveer 300 plantensoorten. Als Nederlandse toeristen uit Zuid-Europa een stekje meenemen van bijvoorbeeld lavendel, oleander of een olijfboom is de kans behoorlijk groot dat de bacterie erin zit.

De bacterie is niet gevaarlijk voor mensen, maar kan wel ernstige gevolgen hebben voor kwekerijen in Nederland. Door de bacterie verdorren planten. De bacterie blijft jaren in de bodem aanwezig waardoor nieuwe planten die op besmette grond worden geplant het ook weer krijgen en doodgaan.