’Senioren zijn hufterigheid en prijsstijgingen beu’

Veel Nederlanders overwegen een vertrek uit ons land, zoals hier op de emigratiebeurs bij de Franse huizen-stand. Ⓒ Thijs Rooimans

Houten - Jaarlijks vluchten meer dan tienduizend Nederlandse 60-plussers naar het buitenland. Sommigen emigreren volledig naar het land van hun dromen, anderen komen nog een paar maandjes per jaar terug voor familiecontact en ’het Holland-gevoel’, met name in hartje zomer of tijdens de kerst.