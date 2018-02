Sport verbroedert? Nee, sport vertroebelt

Pim Mulier, grondlegger van zo’n beetje alle sport in Nederland, schreef in 1894 in zijn boek Wintersport, hoofdstuk ’Schetsen uit het noorden’, het volgende: „Pas is de winter in het land of de ’Leeuwarder’ staat van onderen tot boven vol met hardrijderijen. Hardrijderijen op de korte baan zijn in Friesland een noodzakelijkheid. Al zijn de socialistische woelingen nog zoo ernstig, is er ijs, dan houden die berichten op en de hardrijderijen is het eenige waarover men hoort spreken…”