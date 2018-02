Kerken schroeven beveiliging op

1 / 2 1 / 2 Bij de Sint-Janskerk in Gouda staan sinds een jaar vrijwilligers bij de ingang die voor de dienst de kerkgangers in het oog houden. Er hangt ook een bewakingscamera. Ⓒ Rias Immink

Een deel van de Nederlandse kerken schroeft de beveiliging op. Niet alleen uit angst voor terreur maar ook om verstoringen van diensten door dronken of verwarde personen tegen te gaan. In Gouda staan er zelfs ’beveiligers’ met oortjes bij de ingang. De aanvallen op kerken elders in de wereld, zoals gisteren in Indonesië, voeden de onrust.