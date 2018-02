Kerken bewaakt om terreur

De nationale terrorismebestrijder NCTV noemde het eerder al mogelijk dat IS kerken op de korrel zou nemen. De situatie is in 2018 nog onveranderd, zegt de NCTV. „Het dreigingsbeeld is hoog en kerken zijn een voorstelbaar doelwit.”

Camera’s

Het afgelopen jaar klopten er 82 kerken aan voor advies bij het beveiligingsbedrijf Restment. In ’enkele gevallen’ werden er camera’s opgehangen. Vaak worden gemeenteleden getraind om ’ongewenste gasten’ te herkennen, vertelt eigenaar Lenard Prins. In de afgelopen 18 maanden vonden 138 incidenten plaats bij kerken.

In Gouda staan bij de protestantse Sint-Janskerk sinds een jaar ’beveiligers’ met oortjes bij de ingang. „De kerkbezoeker is onrustiger geworden”, zegt Prins. De aanvallen op kerken elders in de wereld voeden die onrust, merkt hij. In Indonesië viel een man met een zwaard gisteren kerkgangers aan in de stad Jogjakarta. Vier mensen raakten gewond.