Doden door crash vliegtuigje in Californië

Het vliegtuigje stortte neer in heuvelachtig gebied op enkele kilometers van Agua Dulce Air Park. Het is onduidelijk of het toestel net was vertrokken of juist onderweg was naar het lokale vliegveld in de buurt van Los Angeles. ,,Het vliegtuig, een Cirrus, is neergestort onder onbekende omstandigheden'', zei een woordvoerder van luchtvaartautoriteit FAA.

Reddingswerkers vonden de lichamen van drie volwassenen en een kind. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt.