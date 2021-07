’Fopfeminisme is de nieuwste marketingtool’

Feminisme is hip en wordt steeds vaker ingezet als marketinginstrument. Beautymerken spelen handig in op deze trend en Beyonce en #Girlbosses schreeuwen het van de daken, zonder zelf altijd de daad bij het woord te voegen. Kitty Herweijer en Elif Isitman zijn kritisch en delen hun ergernissen over dit zogenaamde fopfeminisme in de podcast ‘Ongefilterd met Kitty en Elif’.