’Duurzame wegwerp zit juist vol chemicaliën’

Dat meldt Trouw op basis van een onderzoek van acht Europese milieu- en consumentenorganisaties, waaronder Tegengif in Nederland. Die organisaties hebben zelf laboratoria ingeschakeld voor het onderzoek.

De groepen hebben een steekproef gehouden waarbij ze de samenstelling van honderden wegwerpverpakkingen onderzochten. Denk aan een pizzadoos of wrap-wikkels voor een hamburger of broodje döner.

Riet

Tot „grote verbazing” van de milieugroepen lag de concentratie PFAS het hoogst in verpakkingen van natuurlijke vezels, zoals plantenpulp of riet. Die stoffen zijn in opkomst omdat ze een alternatief zijn voor plastic. Ze gelden juist als ’biologisch afbreekbaar’.

PFAS breekt juist niet af en hoopt zich op in het milieu of het lichaam – ze dragen niet voor niets de bijnaam ’forever chemicals’.

Blootstelling

Overigens is nog helemaal niet duidelijk of mensen de stoffen in verpakkingen daadwerkelijk binnenkrijgen. Je eet de verpakking namelijk niet op. Wel wordt de totale blootstelling aan chemicaliën – in cosmetica, pannen, jassen, voedsel – gezien als een probleem. Bovendien kunnen de PFAS-stoffen in het milieu terechtkomen, waardoor de langetermijnblootstelling groter is.