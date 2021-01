De Jonge: ’Cijfers geven reden tot grote zorgen’

Het kabinet houdt woensdagochtend crisisberaad over nieuwe coronamaatregelen. Vanmiddag wordt er een persconferentie gehouden, gevolgd door een debat in de Tweede Kamer.

Op tafel liggen verschillende maatregelen waaronder een avondklok. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert de avondklok in te voeren, net als het terugschroeven van het aantal gasten thuis van twee naar één.

De Veiligheidsregio’s waren lang niet happig op de avondklok. Ze vragen zich af of het wel goed te handhaven is. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) sprak dinsdagavond met ze. „We hebben er zeer goed met elkaar over gesproken. Mijn beleving is dat alle vragen die daar aan de orde zijn geweest helder zijn beantwoord.”

In Duitsland is een voorstel voor een avondklok dinsdag juist verworpen. „We moeten allemaal afwegingen maken voor het eigen land”, zegt minister Grapperhaus in een reactie daarop.

Minister Hoekstra (Financiën) noemt het een ’lastige situatie’. „Vooral door de Britse variant.” De bewindsman snapt het ongemak over de avondklok. „Die avondklok heeft een hele ongemakkelijke emotionele lading, vanwege het verleden. Ook voor mij. Maar we zitten in een situatie waarin we niks kunnen uitsluiten.”

Opmerkelijk is dat OMT-lid Diederik Gommers zich dinsdagavond geen voorstander toonde van de avondklok. Volgens hem is het nu niet nodig, omdat belangrijke ziekenhuismedewerkers inmiddels ingeënt zijn en een derde golf aankunnen.