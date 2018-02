Afscheid met lach en glas

De vertrekkende prins Amadeiro XXV en zijn adjudant Hertog Dubois keuren het bier. Ⓒ Foto ANP

Oeteldonk - Terwijl de rest van Nederland in de ban is van de Olympische Spelen, viert het zuiden van ons land carnaval. Tot dinsdagavond laat is het er een bonte parade van kielen, jasjes, dweilorkesten en meters bier. Een parade die in Oeteldonk zondag officieel begon met het voor de laatste keer binnenhalen van prins Amadeiro XXV, die al twaalf jaar op de troon zit.