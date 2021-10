Handel in valse QR-codes CoronaCheck: ministerie doet aangifte

De gedeelde QR-codes worden sinds afgelopen weekeinde geblokkeerd, zodat niemand er meer gebruik van kan maken. De website waarop de codes werden gedeeld is inmiddels offline gehaald, maar het ministerie zegt meer sites in het vizier te hebben. De nepapp liet ook de bewegende fietsers en skaters zien waarmee controleurs checken of de app echt is.

Mensen hebben sinds een paar weken een coronatoegangsbewijs nodig om te worden toegelaten tot onder meer restaurants, cafés, theaters en bioscopen. Dat bewijs kan worden aangemaakt in de app CoronaCheck wanneer mensen (volledig) zijn gevaccineerd, wanneer ze negatief zijn getest op het virus of wanneer ze onlangs zijn hersteld van een coronabesmetting en zich toen hebben laten testen. Voor werknemers geldt op dit moment in geen enkel geval de verplichting om de coronapas te tonen.

„Je moet dit niet willen”, reageert coronaminister Hugo de Jonge. „Het moet veilig zijn om in grote groepen bij elkaar te komen en zo’n QR-code moet betekenen dat iemand genezen, gevaccineerd of getest is. Het is echt belangrijk dat aan de poort de controle goed is en niet alleen naar de QR-code wordt gekeken, maar ook naar de legitimatie. Dat hoort bij elkaar.”

Volgens Koninklijke Horeca Nederland is het volstrekt begrijpelijk dat niet altijd naar een id-kaart wordt gevraagd. „Niet elke medewerker van een horecagelegenheid is daartoe bevoegd, dus als de lunchroom niet op legitimatie controleert vind ik dat niet zo vreemd.”

Gelijke behandeling

De makers van de plots verdwenen site vinden de QR-pas maar niks. „Wat is hij mooi hè, artikel 1 van de grondwet. Volgens dat artikel is degene die iemand de toegang weigert strafbaar”, schreven ze op hun site.