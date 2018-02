Jonge carnavalsvierder onderkoeld van weg geplukt

De jongen bleek onderweg naar huis na een dag carnaval vieren. De temperatuur lag op dat moment rond het vriespunt en hij vertoonde onderkoelingsverschijnselen. De jongen is door ambulancepersoneel opgewarmd en werd even later opgehaald door zijn moeder.

Zaterdag werden er in Etten-Leur al twee minderjarige carnavalsvierders zwaar onderkoeld op straat aangetroffen. Een van de twee was zelfs buiten bewustzijn. Omdat ze niet aanspreekbaar waren, kostte het de agenten veel moeite hun identiteit te achterhalen.

Het Rode Kruis heeft carnavallers eerder gewaarschuwd voor onderkoeling. Wie buiten feest gaat vieren, kan het best kiezen voor een lekker warme outfit, aldus de hulporganisatie. Naast het warm aankleden is het voor de feestvierders ook handig niet te lang te veel alcohol te drinken in de kou. Bij alcoholgebruik verwijden je bloedvaten, waardoor je sneller warmte verliest. Een ander advies: drink genoeg water en vergeet niet te eten. Hierdoor houd je je energie op peil en blijf je warm.