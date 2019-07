Flinke brand door lasersnijder: ’We zagen dat het goed mis was’

Door de enorme zwarte rook en de hevige temperaturen besloot de brandweer meteen flink op te schalen. Ⓒ Peter van Zetten

Rijswijk - Medewerkers van het bedrijfsverzamelgebouw aan de Steenplaetsstraat in Rijswijk zijn met de schrik vrijgekomen toen dinsdagochtend een lasersnijder vlam vatte. Het hele pand staat in brand maar de medewerkers en de buren konden op tijd eruit. Alleen de eigenaar van Kiwi Electronics, die werd geconfronteerd met de vlammenzee moest even nagekeken worden in de ambulance.