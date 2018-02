Vliegveld Londen dicht na vondst bom WOII

London City Airport heeft passagiers opgeroepen niet naar de luchthaven te komen. Ⓒ AFP

LONDEN - Door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog in de rivier de Theems is een nabijgelegen vliegveld ontruimd. Het gaat om London City Airport, een kleine luchthaven in het oosten van de Britse hoofdstad. Alle vluchten voor maandag zijn geschrapt.