Holleeder: Teeven hield stukken achter

De opnamen worden (nog) niet afgespeeld in de zittingszaal, de ondervraging gebeurt op basis van de door het Openbaar Minsterie gemaakte schriftelijke uitwerking. Eigenlijk wilde de rechtbank de opnamen morgen beluisteren, maar het OM maakte bezwaar omdat dat de ondervraging van Holleeder door de officieren van justitie op donderdag 22 februari zou doorkruisen. Op die dag wil het OM Holleeder confronteren met een aantal fragmenten.

Teeven

Tijdens de zitting van vandaag beschuldigde Holleeder Fred Teeven van het achterhouden van stukken toen hij nog officier van justitie was. Daardoor zou Holleeder ten onrechte zijn veroordeeld voor het afpersen en bedreigen van Kees Houtman.

Waren er tijdens de eerste drie dagen volop stekelige woordenwisselingen met de officieren van justitie, vandaag maakte hij Sabine Tammes en Lars Stempher, zowaar een compliment. ,,Deze officieren geven alle stukken. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Mieremet

De door Teeven achtergehouden verklaringen zouden onder meer van John Mieremet zijn, en volgens Holleeder in één klap veel duidelijk maken over een aantal moorden waarvoor hij nu wordt vervolgd. Als de rechtbank die destijds over hem moest oordelen die stukken zou hebben gekregen, dan was hij ook niet veroordeeld voor de afpersing en bedreiging van Houtman, aldus Holleeder.

Ook zou uit de achtergehouden stukken blijken dat John Mieremet zat achter het verhaal dat vastgoedbaron Willem Endstra Holleeder wilde laten vermoorden. Hij gelooft niet dat Endstra dat wilde, zei Holleeder. Volgens zus Astrid zou hij hebben gezegd: ,,Het was hij of ik”. ,,Onzin”, aldus Holleeder. ,,Ik heb het met mijn zussen en ex-vriendin nooit over liquidaties gehad.”

Endstra hoefde bovendien ,,zijn nek niet uit te steken” om hem te laten vermoorden als hij dat had gewild. Holleeder: ,,Hij hoefde alleen maar tegen Mieremet te zeggen waar ik was.” En ook gelooft Holleeder niet dat Thomas van der Bijl en Kees Houtman hem wilden laten liquideren. ,,Daar acht ik ze niet toe in staat.” Ook dat verhaal komt volgens Holleeder uit de koker van Mieremet. Die het niet meer kan tegenspreken, omdat hij zelf in 2005 in Thailand werd doodgeschoten.

Spraakverwarringen

De rechtbank probeerde tijdens de zitting van vandaag ook uit te vissen wie Holleeder kende in de onderwereld, en hoe goed. Dat leidde geregeld tot spraakverwarringen. Holleeder bleek onderscheid te maken tussen mensen met wie hij ‘vriendschappelijk’ contact had, en vrienden. En dan waren er ook nog de ,,vrienden in de zin van kennissen”, die hij ook ,,hé vriend” noemde als hij ze tegenkwam in de Bulldog op zondagavond, of op het terras van de Bastille.

Met Dino Soerel, tot levenslang veroordeeld in het liquidatieproces Passage, ging hij vriendschappelijk om. Maar echte vriendschap, dat was wat hij ooit had met zijn zwager Cor van Hout, zei Holleeder.

’Ik ben een grote boef’

Had hij zijn vrienden niet zorgvuldiger moeten kiezen als hij zo graag van de onderwereld naar de bovenwereld wilde, vroeg de rechtbank? Holleeder: ,,U ziet dat te zwart-wit. Wat moet ik dan? Ik ken die mensen nou eenmaal. Moet ik dan met m’n neus in de lucht gaan lopen? Als ik iemand aardig vind, dan is dat genoeg.” Alleen zakendoen met criminelen, dat wilde hij niet. Hoewel hij wel geld leende aan criminelen die in drugs handelden. Maar dat wilde toch niet zeggen dat híj in de drugshandel zat? ,,Ik ben een boef. En best een grote boef. Maar ik gaf geen opdracht voor liquidaties.”

Het was volgens Holleeder best lastig om uit die onderwereld naar de bovenwereld te klimmen. Hij was aardig op weg, maar ,,ik kende teveel mensen. Dat werd mijn probleem. Die mensen werkten niet hè? Die wilden met mij een broodje eten en een glaasje drinken. Er is echt niets saaier dan broodjes eten en drankjes drinken. Een beetje sporten en een beetje doen. Er is namelijk niks leuker dan werken.”