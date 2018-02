Rechtbank verder met proces Holleeder

Afgelopen week concentreerden de gesprekken met Holleeder zich op de periode van de Heinekenontvoering tot de liquidatie van zijn 'bloedgabber' en zwager Cor van Hout in 2003. Maandag en dinsdag spitsen de ondervragingen zich vooral toe op de periode tot 2006.

Holleeder toonde zich de eerste drie procesdagen welbespraakt. Met plat Jordanees accent en op soms haast 'Cruijffiaanse' wijze probeerde hij de rechtbank ervan te overtuigen dat hij niet de gevreesde onderwereldbaas is voor wie hij wordt aangezien en dat zijn doel was om weg te komen uit de misdaad. Eenmaal werd hij emotioneel. Dat was toen het gesprek ging over zijn zus Sonja, die in de strafzaak als getuige tegen hem optreedt.

In het proces is Holleeder aangeklaagd voor het in georganiseerd verband opdracht geven tot vijf liquidaties, waarbij zes doden vielen en een man gewond raakte. 'De Neus' heeft alle beschuldigingen ontkend. Voor zijn proces zijn alleen al tot de zomer zestig zittingsdagen uitgetrokken.

